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27 Mayıs 2018 19:32

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Siyasetçiye duyulan güven neredeyse yerlerde sürünüyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Ticaret Odası’nda (ETO) yaptığı konuşmada, "Siyaset kurumu toplumun gözünde büyük ölçüde güven kaybetmiş durumda” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu:

27 Mayıs 2018 19:32


Birtakım ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir’e gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ESO ve ETB’nin ardından ETO’ya gelerek açıklamalarda bulundu. Siyasetçiye duyulan güveninin yerlerde süründüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Siyaset kurumu toplumu kandırmaya başlarsa, güven kaybeder. Türkiye’nin geldiği noktada, biraz acı olacak ama maalesef bu. Siyaset kurumu toplumun gözünde büyük ölçüde güven kaybetmiş durumda. Siyasetçiye duyulan güven neredeyse yerlerde sürünüyor. Nedeni de şu. Söylediği ile yaptığı arasında derin bir farklılık var. Dolayısıyla siyaset kurumuna duyulan güven, büyük ölçüde sarsıldı. Şunu yapabiliriz. Devlet ile vatandaş arasındaki güveni yeniden inşa edebiliriz. Hükümet ile vatandaş arasındaki güveni de yeniden inşa edebiliriz. Peki bu inşanın yolu ne? Bu güveni nasıl sağlayacağız. Bunun birinci yolu ve dünyada bilinen tek yolu, demokrasidir” dedi.



“Milli sanayinin merkezi Eskişehir’dir”


Milli sanayinin merkezinin Eskişehir olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:


“Eskişehir’in ilklerinden söz edildi. İlk uçak motorunun burada yapılmış olması, ilk lokomotifin burada yapılmış olması, devrim otomobilinin burada yapılmış olması, milli sanayinin merkezi Eskişehir’dedir demekti. Milli sanayinin merkezi Eskişehir’dir. O anlama gelir. İlk otomobili burada yapıyorsanız, ilk lokomotifi burada yapıyorsanız merkezi burasıdır. O halde yapılması gereken Eskişehir’de katma değeri yüksek ürün üretecek nitelikli sanayinin gelişebileceği bir alanı inşa etmektir, yapmaktır, teşvik etmektir. Çipler burada üretilmelidir, burada yapılabilmelidir. Teknolojinin bütün alanları, şu veya bu şekilde üniversiteler ile beraber burada geliştirilmeli. Yeni alanlar üretilmeli. Üniversiteler bilgi üretmeli. Sanayinin önüne sunmalı o bilgileri ve ondan sonra yeni ürünler üretilebilmeli. Bunların hepsini yapmak mümkündür. Havaalanı kapalı. Neden kapalı? Belki diyecekler ki Ankara çok yakın. İyi de Eskişehir sadece Ankara ile bağlantılı değil ki. Eskişehir’in ayrıca demiryolu ile denize de açılması lazım. O yolun da yapılması lazım. Siz eğer dünya ile mücadele edecekseniz, burada üretilen ve dışarıya gidecek olan malın maliyetinin olabildiğince düşürmek zorundasın ki sanayici rekabet edebilsin.”


Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, programlarına devam ettirmek üzere ETO’dan ayrıldı.




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