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27 Mayıs 2018 23:20

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan ev ve kıraathane ziyareti

Eskişehir’e gelerek birçok programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak ev ve kahve ziyareti gerçekleştirerek Eskişehir’den ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan ev ve kıraathane ziyareti

27 Mayıs 2018 23:20


CHP lideri Kılıçdaroğlu bir otelden gerçekleşen iftar yemeğinin ardından, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde oturan Ramazan Sarıtaş ve ailesini ziyaret etti. Beş çocuk babası Sarıtaş ve ailesiyle birlikte bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Çok teşekkür ederiz, sofranızı açtınız, sağolun, hoşçakalın" diyerek evden ayrıldı. Daha sonra aynı mahallede bulunan bir kıraathaneye geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla sohbet edip çay içti.


Kılıçdaroğlu, kıraathane ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara’ya hareket etti.




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