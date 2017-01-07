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07 Ocak 2017 14:11

CHP’li Çakırözer’den El Bab’da yaralanan Eskişehirli Uzman Çavuşa geçmiş olsun ziyareti

CHP’li Çakırözer’den El Bab’da yaralanan Eskişehirli Uzman Çavuşa geçmiş olsun ziyareti

07 Ocak 2017 14:11

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer , Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da yaralanan Eskişehirli Uzman Çavuş Resul Yavuz’u tedavi gördüğü Gülhane Hastanesinde ziyaret etti.
El Bab’da yaralanan gazi Resul Yavuz’u tedavi gördüğü Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ziyaret eden Çakırözer, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yavuz’a, “Yurttaşlarımızın canını hedef alan terör örgütlerine karşı Türkiye içinde ve sınırlarımız dışında büyük mücadele veren siz kahraman askerlerimize ve polislerimize minnettarız. Terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Suriye’deki operasyonun da en kısa süre içinde başarıya ulaşmasını ve Mehmetçiklerimizin sağ salim ailelerine, vatanımıza dönmeleri en büyük arzumuz” dedi.
Fırat Kalkanı operasyonunda ağustos ayından bugüne kadar 46 şehit verildiğini anımsatan Çakırözer, “Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır dilerim. Eskişehirli Resul Yavuz gibi yaralı olan tüm gazilerimize de acil şifa dilerim” ifadelerini kullandı.



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