Çiftçi yağmurdan umutlu

Kışın beklenen yağış seviyesinin altında ılık geçmesi ve ilkbahar yağmurlarının da yine beklentiyi karşılamaması çiftçileri indişelendiriyordu. Son birkaç gün içerisinde gerçekleşen sağanak yağışlar çiftçinin umudunun artmasına neden oldu. Tarım arazilerinde kıraç toprak tipinin yaygın olduğu Eskişehir gibi illerde yağmur suyunun hayati önem taşıdığını belirten Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, gelen yağmurla morallerin yükseldiğini belirterek, yağışın tam zamanında geldiği değerlendirmesinde bulundu. Son birkaç gündür aralıklı olarak devam eden yağmurun Eskişehir tarım arazilerinin henüz yarısına etki ettiğini dile getiren Şen, “Şu an yağmurun tam zamanı. Anızlara ektiğimiz buğdaylar, erken başak çıkarttığı için su ihtiyaçları çok fazla oluyor. Yazlık ektiklerimizde ise daha çıkamayanlar var. Bunun sebebi toprakta ‘tav’ dediğimiz nemliliğin azalması. Dolayısıyla yapay olarak sulama işlemi gerekiyor” diye konuştu.

"Kendi yaptığımız sulama hiçbir zaman yağmurun yerini tutmaz"

Yağmur suyunun yapay sulamaya göre çok daha yararlı olduğunun altını çizen Şen, “Bizim kendi yaptığımız sulama hiçbir zaman yağmurun yerini tutmaz. Çünkü yağmur yağarken bir doğa olayı gerçekleşiyor, basınç değişiyor ve hava sıcaklığı belli bir miktar azalmış oluyor. Yani toprak doğal yollarla hazır hale geliyor. Bizim yaptığımız sulama da illaki faydalı oluyor ama sıcak havada yapacağımız bir sulama ne maliyet ne de verimlilik açısından isteneni vermez. Kısacası sulamanın doğal yağmur gibi olması mümkün değil. Bir de şu mesele var sulama yapabileceğin alan kısıtlı. Her yer sulanabilir değil. Sadece parasal yönünden bahsetmiyorum, su kaynağı bulamazsın. Çünkü bazı köylerimizin tamamı bazılarının ise yarısı kıraçtır” şeklinde belirtti.

Gündönümüne kadar dolu yağabilir

Ani bastıran sağanak yağışların verimliliği olumsuz etkileme ihtimali üzerinde de duran Şen, şunları anlattı.

“Yağışlar geçmişe göre şiddetli ve ani sağanaklara dönüştü. Bu durumda toprak suyu emmeden su doğrudan akıp gidiyor. Ancak bu sene henüz öyle bir şey yaşanmasa da olma ihtimali var tabi. Bir de bizim ‘gündönümü’ dediğimiz 21 Haziran tarihine kadar dolu yağma ihtimali hep vardır. Çünkü havadaki soğukluk-sıcaklık farkı nedeniyle dolu yağışı meydana gelebilir. Dolu da bizim için çok ciddi risk taşıyor. Şu ara yağan ani yağışlarla birlikte dolu da yağarsa yazlık ekinlerde kırılmalara yol açabilir ya da diğer baş veren ekinlerimizin başlarına zarar verebilir. İnşallah afet şeklinde değil de rahmet şeklinde yağmaya devam eder, tüm ülke için beklentimiz o yönde.”

"15-20 dakikalık yağmur çiftçimizi çok mutlu edecek"

Son olarak yağmurun ekinler için taşıdığı önemi anlatan Hüseyin Şen, “Şu an ekinlerimiz için tam bir dönüm noktası. Yağış alırsa kurtarabilir aksi halde kurtaramaz. Şimdi anız arazisine ektiğimiz buğdayların kimisi normalin altında büyümesine rağmen baş vermiş durumda. Eğer yağmur alırlarsa büyüme devam eder ve başaklarını doldurabilirler. Ancak bu dönemde yağış bulamazsa ne başağı doldurabilir ne de başka bir şey yapılabilir. Buğday artık vazgeçti demektir, kendini tamamlayamadan cılız şekilde kalır ve biçer tarlaya girdiğinde o bile tutamaz. Yani yağmur hayati önem taşıyor. İç Anadolu Bölgesi ve özellikle Eskişehir için yağmurun tam zamanı. 15-20 dakikalık yağmur çiftçimizi çok mutlu edecek” dedi.