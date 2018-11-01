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Çiftçiler tarlalarına artık daha rahat ulaşacak

İnönü Belediyesi ekipleri, çiftçilerin tarlalarına rahatça ulaşmalarını sağlamak için bozulan yollarında blokaj dolgusu ve yol iyileştirme çalışması yaptı.


Belediye Başkanlığı, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile birlikte çiftçilerin sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın talepleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede ekim yapacak olan çiftçilerin tarlalarına rahatça ulaşmalarını sağlamak için bozulan tarla yollarında blokaj dolgusu ve yol iyileştirme çalışması yaptı.


Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede devam eden ekim sezonu boyunca çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacı ile çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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