Çiftçilerden birlik mesajı

Başkan Hüseyin Şen, kentteki muhtarlar ve çiftçiler ile bir araya geldi. Odunpazarı Ziraat Odası’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Şen, son 7 yılda satılan mahsulde herhangi bir fiyat artışı olmazken giderlerin artışından bahsetti. Başkan Şen, çiftçilerin ekonomik zorluklar yaşadığı bu süreçten birlik olunarak çıkılacağını işaret etti.

“Çiftçiler olarak birlik ve beraberlik içinde olmalı ve hareket etmeliyiz.”

Stokçuların ve fırsatçıların doları bahane ederek gübrede yaşanan fiyat artırımlarına bir yaptırım talep ettiklerini ifade eden Eskişehir Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Hüseyin Şen, böyle bir durumda çiftçinin gübre almaması gerektiğini ifade etti. Ortak akıl ve birlik içinde bu durumdan çıkılacağını ifade eden Şen, “Ülkemiz bu ekonomik saldırılar altında iken ne yazık ki iç ve dış fırsatçılar ortalıkta cirit atmaktadırlar. Ülkemizin bu zor durumda birlik beraberlik içinde ve ortak akıl ile hareket etmesi üretim ve üreticinin desteklenmesi noktasında ne yazık ki çiftçi kuruluşları olarak görülen Pancar Kooperatifleri’nin ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin amacında ve çiftçi menfaatlerinde çalışmadıklarını görmekteyiz. Bunun da sorumlusu üreticilerdir. Çiftçiler olarak tüm dünyada olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olmalı ve hareket etmeliyiz. Bunun içinde ilk adımı atarak İlçe Ziraat Odaları olarak bir hareket başlatmak ve çiftçilerde de bir bilinç uyandırmak düşüncesindeyiz. Son yedi yılda sattığımız mahsulümüzde her hangi bir artış olmaz iken son bir yıl içinde girdi fiyatları yüzde yüz artmıştır. Biz üreticiler olarak ekonominin gelişmesi ve ülkenin bu zor durumdan çıkması yolunda elimizden geleni yapmak için taşın altına elimizi koymaya her daim hazırız. Bunun için acil olarak ekimden önce bir yıllık bir plan ile taban ve girdi fiyatlarının açıklanması ve üreticinin önünü görmesi, bunu takip eden dönemde de planlamanın on yıllık olarak yapılarak tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşeni ülke menfaatlerini düşünerek yapmalarını beklemekteyiz. Tarımda yaşanan bu fahiş fiyat artışlarının devam etmesi durumunda çiftçilerden gübre almamalarını ve bu duruma Bakanlığın bir an önce bir çözüm yolu bularak stok ve fırsatçılık ile dolarda yaşanan artışı bahane edenlerin gerekli yaptırımlar ile cezalandırılmalarını İl Koordinasyon Kurulu olarak hükümetimizden ve tüm yetkililerden arz ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.