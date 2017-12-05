Çiftçilerin sorunları konuşuldu

Meclis toplantısı kapanış konuşmasını yapan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ’Biz üretmez isek ülkemiz aç kalır’ dedi. Buluşan konuşmasının devamında ise şunları söyle; "Tarım İlçe Müdürlüğümüzle ortaklaşa çiftçi eğitim toplantıları düzenleyeceğiz. Zirve müdürlüğümüzle protokol imzalayarak hangi mahallemizde toplantı yapma kararı alcağız. 2017 yılın üreticilerimizin sorunlarına yardımcı olan Tepebaşı tarım ilçe müdürümüze yılın yorgunluğu anısına bir plaket vereceğiz. Bu yıl şeker fabrikası pancar alımlarında randevu sistemiyle üreticilerimize verdiği hizmetlerine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Eskişehir sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğu toplantıda sorunlarımızı anlattık. Hükümetimize, bakanımıza aktaracağım dedi. Bütçe sorunlarınızı tarım bütçesi toplantısında bizim sorunlarımızı dinleyip toplantıda tarım bakanımıza anlattı. Milletvekillerimiz Harun Karacan ve Utku Çakırözer’e teşekkür ediyoruz. 2018 yılı üretim sezonumuz şimdiden hayırlı bereketli olsun inşallah.”