Çiftçilerin yeni gözdesi Romanov koyunlar

Eskişehir Karacahöyük Mahallesi Muhtarı Burhan Çelikoğlu’nun girişimleri ile Ukrayna’dan getirtilen koyunlar Eskişehir’de görücüye çıktı. Girişimci Burhan Çelikoğlu, kuzu makinesi olarak bilinen Romanov cinsi koyunların doğurganlığının yanı sıra dünyanın en lezzetli koyun etine sahip olduğunu ifade etti. Romanov koyunları Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ithalat izini ile Eskişehir’e getirildiğini söyleyen Çelikoğlu, “Bu koyunlar ilk doğumlarının ardından üçüz ve dördüz doğumlar yapıyor. Dördüncü doğumlarında ise beşiz kuzu verebiliyor. Biz bu koyunları ithal izni alarak Eskişehir’e getirdik. İsteyen herkese en az 50 adet olmak şartı ile satabiliyoruz. Bizden Romanov cinsi koyunları alan üreticiler 2 yıl boyunca ana koyunları satamıyor ancak kuzularını satabiliyorlar. Romanov cinsi koyunlar Türk hayvancılığının gelişmesinde çok büyük katkı sağlayacak” dedi.

"Eti kokmuyor"

Romanov koyunlarının beslenmesinin diğer cins koyunlardan bir farkı olmadığını söyleyen Çelikoğlu, “Türkiye’de bayanların özellikle koyun eti koktuğu için yemediğini ama bu hayvanın etinin kokusuz olduğu için tadanlar bir daha vazgeçemeyecek” diye konuştu.

Eskişehir’de talebin fazla olduğunu ifade eden Çelikoğlu, Türkiye’nin çeşitli illerinden de sipariş aldıklarını sözlerine ekledi.