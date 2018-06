Çifte mutluluk yaşadılar

Zorunlu staj kapsamında Ayten Usta’da iş hayatına başlayan lise öğrencileri, aile ortamı içerisinde dönemin sonuna geldiler. Okudukları okullardan başarıyla mezun olan 5 öğrenci, aynı zamanda Ayten Usta’dan da güzel meziyetlerle iş hayatına hazırlandılar. Ayrılık sırasında zorlandıkları gözlenen öğrencilere Ayten Çetin tarafından bir veda konuşması yapıldı. Stajlarını tamamlayan öğrencilere kapılarının her zaman açık olacağını belirten Ayten Usta, "Sizi yetiştiren ailenize ve öğretmenlerinize öncelikle teşekkür ediyorum. Değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkmanızı her zaman bekliyoruz. Bundan dolayı bizler de size minik bir hatıra ve hediye vermek istedik. Selçuklu Dönemi’ne ait çini süslemeli yemek tabağı takımını bugünün anısına sizlere hediye ediyoruz. Burada öğrendikleriniz hayatınızın geri kalan kısmında çok işinize yarayacak. Tabii burada sizlerin oluşturduğu bir aile ortam var. Her zaman bu ortamı bulamayabilirsiniz. Bu yüzden bundan sonraki iş yerlerinizde aynı duygularla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bizler sizlerden memnunduk, yeni iş yerleriniz de sizlerden memnun olacaktır" dedi.

Veda törenine Ayten Çetin’in yanısıra İşletme Müdürü Cahide Ünal, İşletme Müdür Yardımcıları Derya Könkenti, Özlem Kaleli, Fatma Çiftçi ve Belkıs Kaya da katıldı.