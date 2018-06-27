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27 Haziran 2018 16:05

Çifteler Belediyesi yaz okulu törenle açıldı

Çifteler Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik olarak hazırlanan yaz okulu, düzenlenen törenle açıldı.

Çifteler Belediyesi yaz okulu törenle açıldı

27 Haziran 2018 16:05


Çifteler Belediyesi tarafından öğrencilerin sportif faaliyetlere katılması hedeflenirken Kültür Evinde düzenlenen açılış törenine; Belediye Başkanı Metin Özen, kurs öğretmenleri, öğrenci ve veliler katılım sağladı.


Fiziksel performanslarını arttırması, sağlıklı gelişmelerinin sağlanması ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almaları amaçlanan yaz okulunda, tatili en iyi şekilde değerlendirebilecek öğrenciler için birçok dalda eğitimler başladı. Kurslarda yüzme, kano, futbol, basketbol, voleybol, model uçak, güreş, tenis ve tekvando branşlarında eğitim alacak öğrenciler bu sayede yaz tatillerini de verimli geçirebilecek.




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