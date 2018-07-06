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06 Temmuz 2018 16:50

Çifteler turizm merkezi oluyor

Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu proje ofisi tarafından yazılan ve Çifteler Belediye’since yürütülecek olan Çifteler Sakaryabaşı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi, Ürüne Dönüştürülmesi ve Tanıtılması projesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Çifteler turizm merkezi oluyor

06 Temmuz 2018 16:50


Proje kapsamında bölgeye turist çekmek ve cazibe merkezi haline getirecek aktivite çeşitliliklerinin oluşturulması için; 2 adet 5 kişilik fiber tekne, 5 çift kişilik kano, 5 su altı scooter, 10 mtb bisiklet, 5 çift kişilik bisiklet, 4 atv motor, 20 kamp çadırı, 3 dalış takımı, 5 zorbing ball, 2 tuvalet kabini, 2 soyunma kabini alınacak.


Ayrıca yine proje kapsamında çevre, oryantiring, trekking, atv ve bisiklet parkur yönlendirmeleri, bölgenin tanıtımına yönelik İngilizce ve Türkçe turizm tanıtım fragmanları çekilerek tanıtım katalogları oluşturulacak. Proje süresi içerisinde 81 il valiliği, 921 kaymakamlık ve ilçe belediyesi, ulusal ve uluslararası spor ve turizm dernek, federasyon ve konfederasyonları ile TURSAB üyeleri ve turizm firmalarına bölgenin özellikleri ve tur paketleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Bölgeye 329 bin liralık yatırım yapılacak. Gelecek ziyaretçilere faydalanabilecekleri su, adrenalin ve doğa temalı 3 farklı tur paketi sunulacak ve her tur paketi, kendi teması ile ilgili faaliyetleri içerdiği gibi pansiyon, otel ya da çadır konaklama seçeneklerini de içereceği belirtildi. Proje ile Sakaryabaşı ’nın Turizm Merkezi haline dönüşmesi amaçlanıyor.




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