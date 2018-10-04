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Çifteler, turizmde doğal ve kültürel kaynaklarını panelde tanıtıyor

Anadolu Üniversitesinde düzenlenen "Turizmde doğal ve kültürel miras kaynakları" paneline Çifteler Belediyesi de katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesinde düzenlenen "Turizmde doğal ve kültürel miras kaynakları" paneline Çifteler Belediyesi de katılım gösterdi.


Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen ve çok sayıda davetli katıldı. Panelde Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen'e, Anadolu Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay Aktaş tarafından turizmin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı plaket verildi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi binasında 3-5 ekim tarihleri arasında Sakaryabaşı'nın su altı güzelliklerinin yer aldığı fotoğraflar sergilenecek.

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