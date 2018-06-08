Çifteler’de toplu iftar yemeği

İftar programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve Eskişehir Ak Parti İl Başkanı Murat Özcan da katıldı. Heyet ilk olarak Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen’i ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Avcı, Özcan ve Özen Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla toplantı gerçekleştirdikten sonra iftar programına katıldı. İftar, açılan oruçların ve edilen duaların ardından sona erdi. Toplu iftar programı Mesut Girgin konseriyle sona erdi

İftardan sonra Şehit Muhammed Tufan’ın ailesi de ziyaret edildi.