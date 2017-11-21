Çiftelerli gençlerin hayali Alper Potuk olmak

2002-2005 yılları arasında Çiftelerspor’da forma giyen ve kısa sürede yeteneği ile sivrilerek Eskişehirspor’a geçiş yapan Alper Potuk, kulübün gençlerine umut ışığı oluyor. Eskişehir Süper Amatör Liginde mücadele eden Çiftelerspor’da, teknik heyet ve oyuncular, Alper Potuk’un kulüp için bir idol olduğunu ve Fenerbahçe’ye kadar uzanan gelişiminin, takımdaki gençlere bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirttiler.

Alper Potuk’un küçük yaşta Çiftelerspor’a katıldığını ve ilk günden itibaren yeteneğini fark ettiklerini belirten Çiftelerspor Genel Kaptanı Doğan Kökten, oyuncunun gelişiminden dolayı gurur duyduklarını aktardı. Alper Potuk’un Çiftelerspor için bir simge haline geldiğini söyleyen Kökten, “Alper Potuk’un babası memurdu. Bolvadinli kendisi aslında. Babası ile beraber tayin olup Çifteler’e gelmişlerdi. Abisiyle beraber altyapımıza müracaat etti. 2002 yılıydı yanılmıyorsam. 2002-2005 yılları arasında altyapımızda forma giydi. Sonra 2005’te, Eskişehirspor altyapısına verdik. 2009’da da orada profesyonel imzayı attı. Bir ay öncesinde de kendisini ziyaret gittik. Bizi ağırladı. Çiftelerspor’a her zaman destek olduğunu açıkladı” şeklinde konuştu.

“En büyük idol Alper Potuk”

Alper Potuk’un çalışmayı seven ve hırslı bir futbolcu olduğunu belirten Çiftelerspor Futbol Antrenörü Yücel Yüce ise hedeflerinin, yeni Alperleri keşfetmek olduğunu vurguladı. Alper Potuk gibi yeteneklerin kolay bulunamayacağını söyleyen Yüce, “Alper Potuk, Çiftelerspor’da 3 sezon oynadı. 3 sezondan sonra Eskişehirspor’a yönlendirdik. Eskişehirspor altyapısında devam ettikten sonra profesyonel oldu. Bizim amacımız da zaten Alper Potuk gibi yetenekleri keşfedip, onları piyasaya, bizden daha iyi takımlara, elit düzeydeki takımlara göndermek. İnşallah bunda da başarılı oluruz. En büyük idol; Alper Potuk. Oyuncularımızın idolü o. Onun da ne kadar çalıştığını biliyoruz. Çalışmayla nereye kadar gidilebildiği önümüzde. Bunları söylüyoruz oyuncularımıza. Onlarda tabii değerlendirdikleri kadarını değerlendiriyorlar. Ancak Alper’den sonra o yüzeye çıkmış bir oyuncumuz yok. İnşallah bundan sonra olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Alper ağabeyimin peşinden gitmek istiyorum”

Çiftelerspor’da yeteneği ile ön plana çıkan isimlerden Yiğit Göktürk Türkmen, Alper Potuk’un Çiftelerspor’daki hikayesini ilk duyduğunda heyecanlandığını belirtti. Alper Potuk’un kendileri için bir rehber olduğunu kaydeden Türkmen, “Kendime güveniyorum. Yetenekli olduğuma inanıyorum. Alper ağabeyimin de peşinden gitmek istiyorum. Gerçekten iyi bir oyuncu. İdolüm diyebilirim. Gerçekten çok güzel oynuyor. Oyun anlayışı olsun, yeteneği olsun, bilekleri olsun. Umarım onun gibi bir futbolcu olabilirim ileride. Biraz uçuk kaçacak ama, Fenerbahçe’de oynamak isterdim. Bunun için daha fazla çalışmam gerekiyor. Elimden geleni de yapacağım” dedi.

“Alper Potuk’un hikayesini duyunca çok şaşırdım”

Takımın bir diğer genç ismi Umut Gök ise, Alper Potuk gibi bir futbolcu olmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Çiftelerspor’un ileride Alper gibi gibi yetenekleri yeniden çıkaracağına inandığını belirten Gök, şunları kaydetti:

“Eskişehir’e ilk geldiğimde Alper Potuk’un hikayesini duymuştum. Alper Potuk ile de daha önceden oturup konuşmuştum. Daha sonra zaten Eskişehir’e geldiğimde Çiftelerspor’u seçtim ikinci yılımda. Alper Potuk’un hikayesini duyduğumda ilk başta çok şaşırmıştım. Bir amatör takımdan, A Milli Takım’a kadar gelmesi inanılmaz. Gerçekten idol alınacak birisi. Gerçekçi düşünmek gerekirse Alper Potuk, 10-11 yaşlarında Çifteler’de oynamış bir yetenek. Ama tabii ki kendim ve arkadaşlarım olarak, bizden de bir yetenek olabileceğini düşünüyorum.”