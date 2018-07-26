Çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Tepebaşı’ndaki rutin park bakım ve çim biçme işleri ile birlikte yeşil alanlarda oluşan yabani otların temizlik işlerine de devam ediyor. Daha temiz bir Tepebaşı için çalışmalarını bölge genelinde sürdüren ekipler, Batıkent Mahallesi Ahmet Sezer Parkı ve Eskişehir - Bursa Yolu kenarlarında oluşan yabani otları temizledi. Gerek kaldırım kenarlarında, gerekse boş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken, rutin temizlik çalışmalarına da devam ediliyor. Ayrıca ekipler parklarda da çimlerin biçilmesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan yetkililer, vatandaşlara çöp çıkarma saatlerine de uymaları konusunda çağrıda bulunuyor. Zamansız çıkarılan çöplerin olumsuz görüntü oluştururken kötü kokuya da neden olduğuna dikkat çeken yetkililer, çöplerin 19.00 - 21.00 saatlerinde arasında çıkarılması konusunda hatırlatmada bulunuyor.