Cinayet şüphelileri adliyede

Eskişehir'de, tartıştıkları madde bağımlısı kişiyi tiner döküp yakarak ölümüne neden oldukları iddiası ile yakalanan 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57'nci Sokak'ta üzerine tiner dökülmesi sonucu yanarak feci şekilde hayatını kaybeden Ahmet Ç.'nin (41) ölümü ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, uçucu madde bağımlısı Ahmet Ç.'nin kendisini yakmadığını, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı bir mobilya atölyesinde çalışan Tacettin D., İbrahim İ., Sedat K. ve mermercide çalışan Murat Ç. tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığını tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki sorgularının akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.