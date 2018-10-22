Cinayet zanlısı adliyede

Eskişehir'de, tartıştığı proje müdürü kadını silahla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. İddialara göre, devam eden inşaatın taşeron firma sahibi Abdullah D.'nin (45) sözleşmesi feshedildi. Bunun üzerine inşaat alanına gelen Abdullah D., bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Proje Müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) üzerinde taşıdığı tabanca ile öldürmüştü. Daha sonra inşaat alanında çalışan birine ait otomobil ile kaçan Abdullah D., polis ekipleri tarafından Eskişehir-Kütahya karayolunun 25'inci kilometresinde yakalandı. Yakalanan Abdullah D., bugün adliyeye sevk edildi.