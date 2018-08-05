Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

katından atladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Adalet Sarayı’nda gerçekleşti. Aşağı Çağlan Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa K. (41), cinsel istismar iddiasıyla Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyenin 3. katında elleri kelepçeli şekilde ifadesinin alınmasını bekleyen Mustafa K., birden korkulukların üzerinden kendini bina boşluğuna bıraktı. Zemin kattaki kantine düşen Mustafa K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.