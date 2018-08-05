Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 15:43

Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

Eskişehir’de cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adliye binasının 3.

Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

05 Ağustos 2018 15:43

katından atladı.


Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Adalet Sarayı’nda gerçekleşti. Aşağı Çağlan Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa K. (41), cinsel istismar iddiasıyla Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyenin 3. katında elleri kelepçeli şekilde ifadesinin alınmasını bekleyen Mustafa K., birden korkulukların üzerinden kendini bina boşluğuna bıraktı. Zemin kattaki kantine düşen Mustafa K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç