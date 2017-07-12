Civar şehirler de Sivrihisar Halk Pazarından alışveriş yapıyor

Sağlıklı yaşamak her geçen gün daha da önem kazanırken vatandaşlar da ne yiyip içtiğine daha dikkat ediyor. Organik ürünlerin insan sağlığına olan faydaları yaygınlaştıkça organik ürün satan yerlere olan talep de aynı oranda artıyor. Sivrihisarlı çiftçilerin, tarlalarında yetiştirdiği ürünler, dalından koparılarak Çarşamba sabahları pazar tezgahlarında yerlerini alıyor. Organik köy ürünleri, günlük sağılmış süt, yumurta, taze mayalanan yoğurt, Sivrihisar bağlarından toplanan üzümler, sebzeler, meyveler ve ev yapımı yöresel lezzetler gibi ürünlerin bulunduğu Sivrihisar pazarı, yerli halkın yanı sıra şehir merkezi ve civar yerlerden de çok talep görüyor. Doğalı ve organiği tercih edenler, Çarşamba günleri kurulan halk pazarını alışverişlerini yapmak için ziyaret ediyor.

Siparişler şehir dışına da ulaştırılıyor

Aynı zamanda ilçenin lezzetlerini bilen, tadıp vazgeçemeyen şehir dışında bulunan vatandaşların istekleri üzerine yöresel lezzetler ve organik köy ürünleri siparişleri de gönderilmeye başlandı. Sivrihisar Belediye Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün önderliğinde ilçenin tarihi değer ve kişilerini olduğu gibi lezzetlerini de herkese duyurmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalara ağırlık verildiği bildirildi.