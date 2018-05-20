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20 Mayıs 2018 11:02

Çizdikleri resimler yetimlere umut olacak

Eskişehir Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaklaşık 1 yıldır çizdikleri resimleri yetim çocuklara bayramlık ve çeşitli hediyeler almak için açtıkları sergi ile satışa çıkardı.

Çizdikleri resimler yetimlere umut olacak

20 Mayıs 2018 11:02


Yaklaşık 20 öğrencinin çalışmalarıyla açılan ‘Her tablo bir mutluluğa dönüşsün’ isimli sergi, Hamamyolu Caddesinde ziyaretçilerini bekliyor. Açılan sergide lise öğrencileri, elde ettikleri gelirler ile Ramazan Bayramı öncesinde yetim çocukların yüzünü güldürmek için çabalıyor. Sergi ile alakalı görüşlerini paylaşan Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Akar bu proje ile hem yetim çocukların yüzünü güldürmeyi hem de öğrencilerin yardımlaşma duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



"Yetimlerin yüzünü güldürmek için resimleri sergilemeye ve satışa çıkarmaya karar verdik"


Düzenlenen etkinlik ile ilgili görüşlerini aktaran Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Akar, “Öğrencilerimizin çizdiği birbirinden güzel resimleri, yetimlerin yüzünü güldürmek için böyle bir proje ile sergilemeye ve satışa çıkarmaya karar verdik. Tabii ki bugün bunların hepsinin satılmasını ve elimizden geldiğince birçok yardıma muhtaç çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak bizim için önemli olan şeylerden biri de kızlarımızın böyle bir faaliyetin içinde aktif rol oynamasıydı. Onların yardımlaşma duygularını pekiştirmek bizim için çok önemliydi. Bunu da başardılar diye düşünüyorum. Hepsine emekleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Kızlarımızın gelişimi açısından yararlı bir proje oldu"


Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Mıstıloğlu da düzenlenen serginin yaklaşık 1 senelik bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


“Sergimizde birçok sanatsal çalışmayı görmeniz mümkün. Çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Aslında bu, bizim yıl sonu sergimiz olacaktı ancak böyle bir sosyal yardımlaşma projesine dönüştürme kararı aldık. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Çok güzel ve kızlarımızın gelişimi açısından da yararlı bir proje oldu. Ziyaretçilerimizi sabırsızlıkla sergimize bekliyoruz.”


Sergi, 20 Mayıs Pazar günü akşam 19:00’a kadar Hamamyolu Caddesi’nde ziyaret edilebilecek.




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