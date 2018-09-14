Çocuğunuzun beslenme çantasından ilginizi eksik etmeyin

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların hayatlarındaki yeme alışkanlıkları da değişiyor. Öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamalarının yanı sıra başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri için ise beslenme düzenleri oldukça büyük önem taşıyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan Toraman, çocukların okulda başarılı olabilmeleri için gün içinde nasıl beslenmeleri gerektiğini ve beslenme çantalarında olması gerekenleri anlattı.

"Kahvaltı günün yüzde 60'ını karşılıyor"

Çocukların büyüme ve gelişme çağlarındaki yeterli ve dengeli beslenmelerinin tüm hayatını etkileyebileceğini, kaliteli ve uzun süre yaşamalarını sağlayacağını söyleyen Uzman Diyetisyen Şenarslan, bu dönemde kahvaltının çocukların gelişimi ve büyümesi için gerekli olan en önemli öğün olduğunu söyledi. Mine Şenarslan, "Kahvaltı öğünü günün yüzde 60'ını karşılıyor. Önemini buradan da anlayabiliriz. Zihinsel performanslarını dolayısıyla da okul başarılarını da etkileyebiliyor kahvaltı yapmak. Bu yüzden çocuklar okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapmalılar. Ne kadar zengin bir kahvaltı yaparlarsa bağışıklık sistemi o kadar korunuyor, vücut dirençlerini ve performansları o denli artıyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı bir kahvaltı için olmazsa olmaz; süt, peynir, yumurta"

Kahvaltıda mutlaka süt içilmesi gerektiğini, sütü sade içmekte zorlanan çocuklar için içerisine bal, kakao ya da pekmez konulabileceğini belirten Toraman, peynir ve yumurtanın da es geçilmemesi gerektiğine dikkat çekti. “Yumurta bizim için çok önemli ve anne sütünden sonra en güzel proteindir. Kahvaltının protein içeriği ne kadar yüksek olursa, çocuğun tokluk hissi de o kadar uzun sürer. O yüzden bolca yumurta tüketilmeli. Bu sayede açlık ataklarının da önüne geçilmiş olunur” şeklinde açıklamalarda bulunan Diyetisyen Toraman, omega 3 bakımından zengin olan cevizi de sofralara ekleyerek kahvaltının keyifli hale getirilebileceğini söyledi.

Beslenme çantalarındaki yiyecekler evde yapılmış olmalı

Okul döneminde kahvaltı dışında beslenme çantasının çok önemli olduğunun altını çizen Toraman, “Tam tahıllı ekmekten yapılmış bir sandviç beslenme çantaları için ideal olabilir. Peynir, ton balığı ya da haşlanmış tavuk ile yapılmış sandviçler hem çocukların severek yiyeceği bir atıştırmalık olur hem de yanına bir bardak süt veya ayranla öğünü sağlıklı yiyecekler yiyerek geçirmiş olurlar. Tabi her çocuk için bu saydığım sandviçler aynı mutluluğu vermeyebiliyor. Eğer çocuğunuzun abur cubura yatkınlığı daha çoksa ev yapımı kurabiye yanına da taze sıkılmış meyve suyu ile onun da sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayabiliriz. Önemli olan nokta evde yapılmalı, hazır olmamalı” dedi.

"Su tüketimi odaklanmayı kolaylaştırıyor"

Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman su tüketiminin odaklanmayı etkilediğini, ne kadar çok su içilirse aynı oranda odağın da arttığını söyledi. Meyve suyu gibi içeceklere olan bağımlılığı da azalttığını vurgulayan Toraman, “Havaların soğuması ve sonbaharın gelmesiyle birlikte vücut direnci ve bağışıklığın düşmemesi için desteklemek gerekiyor. Bu yüzden de daha çok protein ve lif bakımından zengin besinler tüketilmeli. Bunun için de meyve sebze tüketilebilir, kuru yemiş ve kuru meyvelerden destek alınabilir” diyerek böylelikle çocukların hem vücut direncini hem de okul başarısını arttırılabileceğini vurguladı.