Diş Hekimi Burhan Yürütücü yönetiminde hizmet veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ekibine katılan Uzman Diş Hekimi Merve Abaklı göreve başladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Uzman Diş Hekimi Merve Abaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Bölümü’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak, 2017 yılında Pedodonti Uzmanı ünvanını aldı. Diş Hekimi Merve Abaklı, Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.