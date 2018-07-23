Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 11:13

Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Merve Abaklı, Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde göreve başladı

Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı (Pedodonti) Diş Hekimi Merve Abaklı, Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde göreve başladı.

Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Merve Abaklı, Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde göreve başladı

23 Temmuz 2018 11:13


Diş Hekimi Burhan Yürütücü yönetiminde hizmet veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ekibine katılan Uzman Diş Hekimi Merve Abaklı göreve başladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Uzman Diş Hekimi Merve Abaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Bölümü’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak, 2017 yılında Pedodonti Uzmanı ünvanını aldı. Diş Hekimi Merve Abaklı, Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç