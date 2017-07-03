Çocuk Senfoni Orkestrası Çanakkale yolcusu

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası 3-9 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan Çanakkale Korolar Festivali’ne yaklaşık 100 çocuk ile katılıyor. Çanakkale Belediyesi’nin ana sponsorluğunda bu sene 4.’sü gerçekleştirilen etkinliğe davet edilen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, festivalin gala konserinde sahneye çıkacak.

Uluslararası Çanakkale Korolar Festivali, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile birlikte Türkiye genelinden 30 koro ve bin 200 koristin katılımıyla gerçekleşecek. Festival kapsamında koro konserleri dışında 3 büyük konser düzenlenecek. Bugün saat 21.30’da Çanakkale Kordon’da gerçekleşecek açılışta, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu sahne alacak. 5 Temmuz günü saat 20.00’da ise İçdaş Kongre Merkezinde Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Gala Konseri ve 8 Temmuz’da saat 20.30’da Festival kapanış konserinde 3 Tenör konseri, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yaklaşık 100 öğrenci ile Festival’in Gala Konserini gerçekleştirecek olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, eserlerini Şef Ramazan Albayrak yönetiminde seslendirecek.