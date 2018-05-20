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20 Mayıs 2018 12:48

Çocuk senfoni orkestrasına bağışlar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na enstrüman bağışları devam ediyor.

Çocuk senfoni orkestrasına bağışlar sürüyor

20 Mayıs 2018 12:48


Yurt içi ve yurt dışında Tepebaşı’nı büyük başarılarla temsil eden İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na bir destek de Ankara’dan geldi. Orkestraya daha önce 2016 yılında 6 adet keman bağışlayan CUMOK - Ankara Cumhuriyet Gazetesi Okurları’nın desteği sürüyor. Topluluktan Çiğdem Tuncer, evindeki piyanoyu, Sülbiye Demirci Noyan ise merhum eşi adına üç adet kemanı orkestraya bağışladı. Ayrıca topluluk, CUMOK adına iki adet keman daha bağışlayarak çocukların müzikle tanışmalarına fırsat sağladılar. Konuyla ilgili duygularını dile getiren CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, “Çocukların müzikle buluşmasını çok önemsiyoruz. Bunu en iyi yapan kurumun da Tepebaşı Belediyesi olduğunu düşünüyoruz. Anadolu bozkırında açan çiçeklerin çoğalmasını istiyoruz, bunun için de elimizden gelen her türlü katkıyı önümüzdeki dönemlerde sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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