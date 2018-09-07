Çocuk ve Gençlik Koroları için kayıtlar başladı

Tepebaşı Belediyesinin Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, Şef İdil Çeliker yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönem hazırlıklarını sürdüren korolar için kayıtlar başladı. Çocuklara ve gençlere müziği sevdirmek üzere açılan korolar, dönem boyunca müzik çalışmalarına devam edecek. 8-11 yaş arası öğrencilerin kayıt yaptırabileceği çocuk korosu ile 11 yaş üzeri gençlerin kayıt yaptırabileceği gençlik korosu, dönem boyunca birçok konsere de imza atacak.

TSM Çocuk Korosu’na ve TSM Gençlik Korosu’na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Yenibağlar Mahallesi Akıncı Sokak’ta bulunan Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’ne müracaat edebilecekleri belirtildi.