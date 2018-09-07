Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 14:24

Çocuk ve Gençlik Koroları için kayıtlar başladı

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu için kayıtlar başladı.

Çocuk ve Gençlik Koroları için kayıtlar başladı

07 Eylül 2018 14:24


Tepebaşı Belediyesinin Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, Şef İdil Çeliker yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Yeni dönem hazırlıklarını sürdüren korolar için kayıtlar başladı. Çocuklara ve gençlere müziği sevdirmek üzere açılan korolar, dönem boyunca müzik çalışmalarına devam edecek. 8-11 yaş arası öğrencilerin kayıt yaptırabileceği çocuk korosu ile 11 yaş üzeri gençlerin kayıt yaptırabileceği gençlik korosu, dönem boyunca birçok konsere de imza atacak.


TSM Çocuk Korosu’na ve TSM Gençlik Korosu’na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Yenibağlar Mahallesi Akıncı Sokak’ta bulunan Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’ne müracaat edebilecekleri belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç