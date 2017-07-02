Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 15:11

Çocuklar, Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında topbaşı yaptı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hizmete açtığı Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasındaki çalışmalar “Futbol Yaz Okulu” ile başladı.

Çocuklar, Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında topbaşı yaptı

02 Temmuz 2017 15:11


Tepebaşı Belediyesi’nin amatör spora verdiği desteğin yanı sıra çocukların spor yapabilmeleri yönünde yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından Nisan ayında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hizmete açılan Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında, yaz dönemi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen futbol okulunda, Fevzi Çakmak Mahallesi’nden yaklaşık 100 çocuk yer alıyor. Minik futbolcular, Işıkspor antrenörleri Özgün Pekdemir ve İbrahim Atalay eşliğinde çalışmalarına başladı. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu çocuklar, aralarında oluşturulan farklı gruplar halinde Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında antrenmanlara katılırken, çalışmalar okullar başlayıncaya dek sürecek.


Futbol okulu çalışmalarının dışında kalan zamanda ise Alpagut, Işıkspor, Örnekspor ve İdmangücü takımları Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasından yararlanmaya devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!