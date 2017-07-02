Çocuklar, Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında topbaşı yaptı

Tepebaşı Belediyesi’nin amatör spora verdiği desteğin yanı sıra çocukların spor yapabilmeleri yönünde yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından Nisan ayında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hizmete açılan Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında, yaz dönemi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen futbol okulunda, Fevzi Çakmak Mahallesi’nden yaklaşık 100 çocuk yer alıyor. Minik futbolcular, Işıkspor antrenörleri Özgün Pekdemir ve İbrahim Atalay eşliğinde çalışmalarına başladı. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu çocuklar, aralarında oluşturulan farklı gruplar halinde Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasında antrenmanlara katılırken, çalışmalar okullar başlayıncaya dek sürecek.

Futbol okulu çalışmalarının dışında kalan zamanda ise Alpagut, Işıkspor, Örnekspor ve İdmangücü takımları Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahasından yararlanmaya devam edecek.