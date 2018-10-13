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Çocuklar eğlenerek geri dönüşümü öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı’nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı'nda geri kazanım konusunda bilincin arttırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.


Çamlıca Ticaret Odası İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Sukurusu eğitim tırını ziyaret etti. Öğrenciler, çevre bilincini, doğanın korunması ve geri dönüşüm ile ilgili bilgiler


aldılar. Sukurusu Uygulama Merkezi eğitim aracında geçen program iki bölümden oluşuyor. Çocuklar özel olarak hazırlanan maket üzerinde, kentleşmeyi, doğanın


kirlenmesini, tüketimin artmasının etkilerini adım adım izledikten sonra; ikinci bölümde eğitim aracının duvarlarında yer alan resimler üzerinde hataları bulma oyunu oynuyor.

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