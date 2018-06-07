Çocuklar hayvan sevgisini resmetti

ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik “Hayvan Sevgisi” temalı resim yarışmasının 7.’si gerçekleştirildi.

29 okuldan 211 öğrencinin eserleri ile katıldığı yarışmada, dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün “Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım” sloganı ile düzenlediği resim yarışmasının ödül töreni, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Başkan Dt. Ahmet Ataç ve Hayvan Hakları Federasyonu adına Ayten Tutkun’un yanı sıra çok sayıda öğrenci, veli ve eğitimci katıldı. Öğrencilerin dans gösterisi ile başlayan törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, “Hayvan Sevgisi konulu resim yarışmamızın 7.’sini bu sene yapıyoruz. 29 okuldan 211 eser katıldı. Bize yardımcı olan başta öğrenci ve velilerimize, öğrencilerimize ve Başkanımız Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise çocuklara hayvan sevgisi aşılanmasının önemine vurgu yaptı. Ataç, “Hayvan sevgisini çocuklarla paylaşmak, onların düşüncelerini bu resimlerle algılamak bize çok yön veriyor. Onların yaptığı bu işlerin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılıyor. Onların kendi dünyalarında hayvanları çok özel ve güzel görmeleri bizi sevindiriyor. Örneğin birinci olan çocuğumuzun eserinde köpeğin bir ayağı protezli. Bunu düşünebilecek kadar ileri noktada olan çocuklarımız bizi mutlu etti. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak bu mekanda sokak hayvanları için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Maalesef dışardan kamyonlarla köpekleri getirip bölgemize bırakmaları planlarımızı ve çalışmalarımızı aksatıyor. Aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları çok önemli, bunu tüm dünya biliyor, bilim biliyor. Hayvanlarımız bizlerle dünyaya geldiler, bizlerle birlikte yaşayacaklar. Bizler kadar mutlu olmaları çok önemli. Destek veren öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülüne layık görülen Arda Uzun’a bisiklet, ikinci olan Fatma Zülal’e fotoğraf makinesi ve üçüncü seçilen Lale Nazlı Akın’a cep radyosu ödülleri takdim edildi. Ayrıca 5 öğrenciye mansiyon ve 6 öğrenciye de jüri özel ödülü verilirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere de katılım sertifikası, İngilizce Seti ve Atatürk’ün Nutuk kitabı hediye edildi. Tören, yarışmaya katılan öğrencilerin resimlerinden oluşan serginin gezilmesi ile son buldu.