Çocuklar için de mutluluk Odunpazarı'nda

Çocukların her yerde ve zamanda eşit olduğuna inanıldığı Odunpazarı Belediyesi'nde; parklarından halk merkezlerinde açtığı atölyelere kadar tüm çalışmalarında önceliği çocuklara veriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere; Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Spor ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Odunpazarı Belediyesi'nde çocuklar için çalışmalar yürüten müdürlükler arasında yer alıyor. Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılı Nisan ayından itibaren açılan kreş ve çocuk merkezleri ile çocuklara hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, okul öncesinde çocukların eğitimine katkı sunuyor. Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi (Oyunpazarı) açıldığı 5 Aralık 2014'den günümüze kadar toplamda 407 çocuğa eğitim verdi.

Mutlu olmak her çocuğun hakkı

Odunpazarı Belediyesi, çocukların haklarını öğrenmesi, büyüklerin de çocuk haklarını hatırlaması için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kitaplaştırdı. Çocukların anlayacağı bir biçimde tasarlanan Çocuk Hakları Kitabı, Türkiye'de çocuklar için hazırlanan bu kapsamda ilk kitap olma özelliği taşıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmada, mutlu olmanın ‘her çocuğun hakkı' olduğu vurgulandı. Ayrıca bu kitapta Türkiye'nin Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde çekince koyduğu 17, 29 ve 30. maddeleri de yer alıyor. Kitabın sonunda hukuk terimlerinin anlatıldığı bir de mini sözlük var. Binlerce çocuğa ulaştırılan bu kitap, çocukların daha kolay ulaşabilmesi için Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesinde de yayınlanıyor.

Çocukların sadece eğitimi değil ruh sağlığı da önemli

Oyunpazarı dışında çocuklar için farklı mahallelerde 2 ayrı çocuk merkezi açan Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan 2015'de açılışı yapılan Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde 253 çocuğa hizmet verdi. Çocukların eğitmenler eşliğinde sosyalleşmelerine ve gelişmelerine katkı sağladı merkezlerden biri de Emek Oyuncakevi ve Kütüphanesi. Kazım Kurt Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra yenilenen ve geliştirilen Oyuncakevi ve Kütüphanesi, 2014 yılından günümüze kadar 1701 çocuğu ağırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların sadece eğitimi ile ilgilenmedi. Onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için ‘ruh sağlığının' da önemli olduğunu bilen Odunpazarı Belediyesi, 869 çocuğa uzman psikologlar tarafından terapi uyguladı.

308 çocuk oyun alanı

Çocukların eğitimleri kadar önemli olan bir diğer unsur da onları mutlu eden çocuk oyun alanları. Çocukların doyasıya oynadığı, keyifli zaman geçirdiği parklar ve yeşil alanlar, Odunpazarı Belediyesi'nin önem verdiği hizmetler arasında yer alıyor. 2014 yılından beri 308 adet çocuk oyun alanı oluşturan Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmesi için 14 futbol (halı saha ve toprak saha), 44 basketbol, 12 voleybol sahası yaptı. 1'i çocuk fitness alanı olmak üzere toplam 179 fitness alanı oluşturan Odunpazarı Belediyesi, 1 adet mini golf sahası yaptı. Odunpazarı Belediyesi tarafından mahallelerde yer alan parklara konulan Bacatopu ile çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyor.

Mevsimlik işçi çocuklar tiyatro ile tanıştı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile aydınlık Türkiye'nin geleceği çocukların kültür ve sanat birikimlerine destek olan Odunpazarı Belediyesi, korodan çocuk tiyatrosuna birçok alanda çocukların hizmetinde. 2014 yılında Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kaymakamlığı ve Tarım Köy Hizmetleri Müdürlüğünce “Tarladan Tiyatroya” projesini gerçekleştirildi. Proje kapsamında şehir dışından gelen 63 mevsimlik işçi çocuk için kentin birçok yerinde eğlence ve geziler düzenlendi. Köylerinden alınarak kent merkezine getirilen mevsimlik işçi çocuklar, Karıncalar ve Ateş Böcekleri adlı tiyatro oyununu izledi. Çocuklar proje kapsamında ilk kez tiyatro ile tanıştı. Çocuk merkezlerinde boyama, atık materyal, drama, ritim ve müzik ile halk dansları atölyeleri açan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuk korosu yaklaşık 100 çocuk ile koro çalışmaları gerçekleştirdi.

Çocuk Tiyatrosunu 25 bin çocuk izledi

Odunpazarı Belediyesi çocuklar için film gösterimleri de düzenledi. 24 adet çocuk filminin gösterimi yapılırken, bu filmleri yaklaşık 26 bin çocuk izledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çocuklar için gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de ‘Çocuk Tiyatrosu' oldu. 12 çocuk oyununu sahneleyen Odunpazarı Çocuk Tiyatrosu, yaklaşık 25 bin çocuk ile bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklar için çalışma yürüten birimlerinden biri de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü oldu. “Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 11 Halk Merkezi, 2 gençlik merkezi ve OMEK'te 31 ayrı branşta atölyeler açtı. İzcilikten, sosyal deneye, İngilizceden çocuk jimnastiğine birbirinden farklı alanda açılan atölyelere 13 bin 521 çocuk katıldı. Çocuklar için halk merkezlerinde animasyon ve 3 D film gösterimleri de yapan Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için demokratik kitle örgütleri ile beraber çeşitli çalışmalar da yaptı. Geziler düzenleyerek çocukların eğlenmesini ve çeşitli keşifler yapmasını sağlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, halk merkezlerinde halk oyunları, tiyatro atölyeleri açarak yıl sonunda gösterimler gerçekleştirdi. Çocukların zihinsel gelişiminde etkin rol üstlenen santranca ayrıca önem veren Odunpazarı Belediyesi halk merkezlerinde satranç atölyeleri açarken, satranç turnuvaları da düzenledi.

20 bin çocuk spor yaptı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” sözünü benimseyen Odunpazarı Belediyesi, çocukların spor yaparak sağlıklı gelişmesi için Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çalışmalar yürütüyor. Tekvando, futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok branşta yaz spor okulları açan Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 20 bin 18 çocuğun spor yapmasını sağladı. Kış spor okulları da açan Odunpazarı Belediyesi 2014 itibaren her yıl minikler futbol şöleni düzenledi. Halk Merkezlerinde spor ve dans atölyeleri açan Spor İşleri Müdürlüğü, çocuklar için özellikle bale atölyeleri açtı. Yıl sonlarında ‘Bale Rüzgarı' adı verilen gösteriler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı'nda çocukların ücretsiz bale eğitimi almasını sağladı. Odunpazarı Belediyesi, çeşitli spor turnuvaları düzenleyerek çocukların hem sosyalleşmesini hem de spor yapmasını sağladı.