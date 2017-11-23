Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması için karma ekipler "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-6" adı altında, okullar ve çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlere yönelik uygulama yaptı. Bu kapsamda karma ekipler Eskişehir’de yapılan uygulamada 25 internet kafe, 97 büfe, 13 oyun salonu, 68 kahvehane, 8 iddia-ganyan bayii, 17 içkili yer ve 36 park-bahçe olma üzere, toplam 264 umuma açık yer denetlendi. Denetim sırasında 9 işletme hakkında cezai işlem uygulanırken, 4.489 gram açık tütün ve 42 adet tek dal açık sigara ele geçirildi. Uygulamada 742 şahıs sorgulanırken, aranması olan 6 kişi hakkında gerekli işlemler yapıldı. İllegal yollardan Türkiye’ye giriş yapan, 2 yabancı uyruklu şahıs ve 2 sokakta çalıştırılan çocuk hakkında gerekli idari işlemler de ekipler tarafından uygulandı. 1 kişiye kurusıkı tabanca bulundurmaktan adli işlem uygulanırken, 61’i okul servisi toplam 111 araç da denetime tabii tutuldu. Araç denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.