Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi

12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturuyor. Eski Eti Fabrikası alanında devam eden sempozyumda çamurdan çeşitli figürler yapan çocuklar, sempozyum alanını gezerek burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfediyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar daha sonra sanatçı çalışmalarını ziyaret ediyorlar. Seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koyuyorlar. Çalışmaların üç boyutlu oluşu, çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde de büyük rol oynuyor. Duygularını anlatırken üretici olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor.