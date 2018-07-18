Çocuklar yoga ile nefes alıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği 2018 yaz dönemi çocuk kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kurslar öğrencilerin yaz tatilini güvenli bir ortamda ve uzman eğitmenler eşliğinde verimli bir şekilde geçirmesini sağlıyor. Çocuk yogası eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde yaklaşık 40 öğrencinin katılımı ile sürüyor. 5-13 yaş arası öğrencilerin katıldığı yoga eğitimlerinde çocuklar, yeni duruşlar ve nefes alma teknikleri öğreniyor. Fiziksel ve zihinsel açıdan birçok fayda sağladığı bilinen yogayı, yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğreniyor. Yoga ile denge ve esneklik de kazanan çocukların eğitimleri 3 grup halinde, haftada 1 gün olmak üzere, 5 haftadır devam ediyor.

Yoga eğitimlerine katılan 8 yaşındaki Cihan Tümen, yoga yapmayı çok sevdiğini belirterek, “Ben yogayı zaten çok seviyordum, araştırıyordum. Bazı hareketlerini öğrenmiştim. Burada da 5 haftadır çok şey öğrendim, bundan sonra da devam edeceğim. Herkese yoga yapmayı tavsiye ediyorum” diye konuştu. 6 yaşındaki bir diğer yoga öğrencisi Derin Beşkardeşler ise “Yoga yapmak çok güzel. Sürekli geliyorum, çok zevkli bir şey, gelmeyenler de gelmeliler. Yoga yapmak çok faydalı” dedi.

Çocuk Yogası eğitimleri 17 Ağustos tarihinde sona erecek.