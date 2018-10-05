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Çocuklardan minik dostlarına sürpriz ziyaret

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında Nar Çiçeği Anaokulu öğrencilerini ağırladı.


Barınakta bakım ve tedavi gören can dostları ile buluşan minik öğrencilere uzmanlar tarafından hayvanların da aynı insanlar gibi bir takım hakları olduğu anlatıldı. Ziyaretleri sırasında barınaktaki hayvanlarla keyifli vakitler geçiren öğrenciler, en çok da yavru hayvanları sevdi. Çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek ve hayvanları korumakla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret esnasında çocuklar yanlarında getirdikleri mamaları veteriner hekimlerin kontrolünde hayvanlara verdi.

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