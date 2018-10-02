Çocukların günü unutulmadı

‘Çocukların yüzü gülsün diye' Odunpazarı'nda çeşitli mahallelerde çocuk merkezleri ve kreş açan Odunpazarı Belediyesi, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocukları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çocuk merkezleri ve kreşte çocuklar ile Dünya Çocuk Günü kutlanırken, çocuklar için birbirinden güzel aktiviteler düzenlendi. Ihlamurkent'te bulunan Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Tarihi Bölge'de yer alan Zeytindalı Çocuk Merkezi, Emek Mahallesi'nde bulunan Oyuncak Evi ve Kütüphanesi'nde çocuklar, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü kutladı. Oyunlar oynayan, çeşitli aktiviteler gerçekleştiren çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar gerçekleştirdikleri aktivitelerde ‘kardeşlik' ve ‘barış' temasını işleyerek, büyüklere anlamlı mesajlar yolladı.

“Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz”

Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklara aydınlık ve güzel bir Dünya bırakabilmek için çalıştığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bütün çocukların 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nü kutladı. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Kazım Kurt, “Ne yazık ki günümüzde çocuklar şiddete, cinsel saldırılara, emek sömürüsüne maruz kalıyor. Neredeyse her gün çocuklar ile ilgili kötü haberler alıyoruz. Çocuklarımız sapık zihniyetlere kurban ediliyor. Oyun oynaması ya da okula gitmesi gerekirken kızlarımız evlendiriliyor, anne oluyor. Çocuk gelinler, çocuk anneler bu ülkenin en büyük yaralarından biri. Cinsel istismar vakalarında ciddi artış var. Aileler çocuklarını sokağa çıkarmaya korkuyor. Çocuk işçilik artarak devam ediyor. Okula gitmesi gereken çocuklarımız çalışmak zorunda bırakılıyor. İşte böyle karanlık bir tabloda çocuklarımız, Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor. Odunpazarı Belediyesi olarak, çocuklarımıza güzel, aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.