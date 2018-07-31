Çocukların Matematik Atölyesi Eğitmen Buluşma Günleri başladı

’Çocukların Matematik Atölyesi Eğitmen Buluşma Günleri’ programının açılışı 30 Temmuz Pazartesi günü Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın ilk gününde katılımcılara yönelik ’Çocukların Matematik Atölyesi’ tanıtımı ile atölye ve materyal tanıtımı yapılırken sonrasında etkinlik grupları oluşturuldu. Üç gün boyunca sürecek programa; farklı illerden okul müdürleri, öğretmenler ve lisans öğrencileri de katılım gösterdi.

"Matematik okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Programın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocukların Matematik Atölyesi Sorumlusu Doç. Dr. Serap Erdoğan atölye hakkında yaptığı konuşmada, “Atölyemiz 20 Aralık 2017 tarihinde açıldı. Bugüne kadar 8 farklı anaokulundan 205 çocuğa matematik ve geometri etkinliği uyguladık. Çocukların Matematik Atölyesi’nde; matematiği tüm çocuklara ulaştırmayı, çocukların matematiksel bilgi ve becerilerini belirleyip geliştirmeyi, matematiği yaşamın içine dâhil etmeyi, çocuklara matematiği sevdirmeyi, en önemlisi de matematik okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinlikler öğrenci ve öğretmenlerimizin de olacak”

Doç. Dr. Serap Erdoğan, programa beklenilenden daha fazla katılımın olmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, “Şu anda Matematik Atölyesi’nde uygulamak istediğimiz etkinlikleri seçme sürecindeyiz. Buradaki temel amacımız; sayılar, geometri, işlem noktalarında ne tür etkinlikleri uygulayacağımıza birlikte karar vermek. Biz katılımcılarla bir araya gelerek daha fazla etkinliğe ulaşalım, bu etkinliklerden hem bize hem de eğitmenlerimize uygun olanları uygulayalım istiyoruz. Yani bu etkinlikler sadece merkezimizin değil, öğrenci ve öğretmenlerimizin de olacak. Eğer ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda bir etkinlik havuzu oluşturup başarılı olabilirsek özel veya devlet okulu fark etmeksizin tüm öğretmen ve müdürlerin bir yıllık matematik programı elde etmelerini sağlamış olacağız” dedi.

Sertifikaların teslimiyle program sona erecek

Üç gün sürecek olan programın ikinci gününde katılımcılar; ilkokul matematik, ölçme, geometri, sayı ve işlemler olmak üzere dört farklı gruba ayrılarak atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Kapanış gününde ise seçilen etkinlik ile anaokulu öğrencilerine yönelik olarak, katılımcıların gözlemiyle atölye çalışması düzenlenecek. Program, katılım sertifikalarının teslim töreniyle birlikte sona erecek.