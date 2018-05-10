Çocukların Matematik Atölyesi matematiği sevdirmeye devam ediyor

Son olarak atölye çalışmasına Tepebaşı Cemal Ererdi Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri katıldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocukların Matematik Atölyesi Sorumlusu Doç. Dr. Serap Erdoğan, bugüne kadar altı anaokulu ağırladıklarını ve yüzden fazla çocuğa ulaştıklarını söyledi. Erdoğan, “Buradaki öğrencilerimize, matematik becerilerini tespit etmek amacıyla hazırladığımız ‘Anadolu Okulöncesi Matematik Beceri Ölçeğini(ANOMAT)’ uygulayarak durumlarını tespit ediyoruz. Sonrasında öğrencilerimizin ailelerine; matematik becerilerini desteklemeye, çevresel süreçleri nasıl düzenleyebileceklerine ve aile olarak nasıl bir yol izleneceğine yönelik öneriler getiren bir rapor yazılarak gönderiliyor. Bu çalışmayı her öğrenciye ayrı ayrı uyguluyoruz. Şu ana kadar olumlu geri dönüşler aldık, aileler bu uygulamadan çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serap Erdoğan, bugüne kadar etkileşimde bulundukları çocukları, başarı durumlarına göre ayırıp Eylül ayından itibaren bireysel ve grup çalışmalarıyla destekleme programlarına alacaklarını ifade ederek, “Açıldığımız günden beri en önemli hedeflerimizden biri de okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerine örnek etkinlikler sunarak sınıflarında matematik programlarını nasıl hazırlayıp sunabileceklerine ve bunları nasıl değerlendirmeleri gerektiğine dair örnek olmaya çalışmak. Bu doğrultuda etkinliklerimizi takip eden okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerini belirtmelerini istiyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalardan sonra okulöncesi öğretmenlerimizden eğitim ortamlarında öğrencileri takip etmelerini istiyoruz. Atölye çalışmalarımızdan sonra öğrencilerde ne gibi gelişmeler yaşandığını, günlük hayatlarında nelerin değiştiğini öğrenmek adına öğretmenlerimizden yansıma raporu adını verdiğimiz bir rapor talep ediyoruz. Bu sayede eğitmenlerin, çocukların burada öğrendiklerini programlarına nasıl uyum sağlayacaklarını da görme şansına sahip oluyoruz" dedi.