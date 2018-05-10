Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 16:46

Çocukların Matematik Atölyesi matematiği sevdirmeye devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan “Çocukların Matematik Atölyesi”, 3-9 yaş arası çocuklara matematiği sevdirmeye devam ediyor.

Çocukların Matematik Atölyesi matematiği sevdirmeye devam ediyor

10 Mayıs 2018 16:46


Son olarak atölye çalışmasına Tepebaşı Cemal Ererdi Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri katıldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocukların Matematik Atölyesi Sorumlusu Doç. Dr. Serap Erdoğan, bugüne kadar altı anaokulu ağırladıklarını ve yüzden fazla çocuğa ulaştıklarını söyledi. Erdoğan, “Buradaki öğrencilerimize, matematik becerilerini tespit etmek amacıyla hazırladığımız ‘Anadolu Okulöncesi Matematik Beceri Ölçeğini(ANOMAT)’ uygulayarak durumlarını tespit ediyoruz. Sonrasında öğrencilerimizin ailelerine; matematik becerilerini desteklemeye, çevresel süreçleri nasıl düzenleyebileceklerine ve aile olarak nasıl bir yol izleneceğine yönelik öneriler getiren bir rapor yazılarak gönderiliyor. Bu çalışmayı her öğrenciye ayrı ayrı uyguluyoruz. Şu ana kadar olumlu geri dönüşler aldık, aileler bu uygulamadan çok memnun kaldılar” ifadelerini kullandı.


Doç. Dr. Serap Erdoğan, bugüne kadar etkileşimde bulundukları çocukları, başarı durumlarına göre ayırıp Eylül ayından itibaren bireysel ve grup çalışmalarıyla destekleme programlarına alacaklarını ifade ederek, “Açıldığımız günden beri en önemli hedeflerimizden biri de okul öncesi ve ilköğretim öğretmenlerine örnek etkinlikler sunarak sınıflarında matematik programlarını nasıl hazırlayıp sunabileceklerine ve bunları nasıl değerlendirmeleri gerektiğine dair örnek olmaya çalışmak. Bu doğrultuda etkinliklerimizi takip eden okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerini belirtmelerini istiyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalardan sonra okulöncesi öğretmenlerimizden eğitim ortamlarında öğrencileri takip etmelerini istiyoruz. Atölye çalışmalarımızdan sonra öğrencilerde ne gibi gelişmeler yaşandığını, günlük hayatlarında nelerin değiştiğini öğrenmek adına öğretmenlerimizden yansıma raporu adını verdiğimiz bir rapor talep ediyoruz. Bu sayede eğitmenlerin, çocukların burada öğrendiklerini programlarına nasıl uyum sağlayacaklarını da görme şansına sahip oluyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç