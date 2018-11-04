Çok az kişinin yerini bildiği peribacaları keşfedilmeyi bekliyor

Eskişehir'de volkanik tüf kayalardan oluşan ormanlık alanda yer alan ve Nevşehir'deki Kapadokya bölgesini anımsatan peribacaları keşfedilmeyi bekliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gökçegüney Mahallesi'ne 2 kilometrelik mesafede bulunan ve volkanik tüf kayalardan oluşan ormanlık alandaki peribacaları görenleri şaşırtıyor. Bölge halkı tarafından 'Kızlar Memesi' olarak adlandırılan mevkide bulunan peribacalarının tüf ve tüfit türü jeolojik oluşumların erozyona uğraması sonucu oluştuğu belirtiliyor. Çok az sayıda kişinin yerini bildiği peribacalarına ulaşmak için ise zorlu bir yoldan geçmek gerekiyor.

Gökçegüney Mahallesi Muhtarı Ramazan Karabulut, köylerindeki oluşumların Nevşehir'deki peribacalarına çok benzediğini söyledi. Karabulut, "Nevşehir'deki Kapadokya bölgesinin aynısı. Ben orayı da gördüm, burası da aynısı. Rüzgar ve yağmur aşınmasıyla oluştu burası. Nevşehir peribacalarının aynısıdır, Eskişehir'in peribacalarıdır. Canlanmasını istiyoruz. Belediyenin gücüyle bir greyder tutuyoruz ama yağmur çok yağdığında yollarda sıkıntı oluyor. Sıkıntımız var. Reklamının yapılmasını, bir yolunun yapılmasını isterim. Eskişehir'de 7 tane peribacamız var. Köyümüzle Yazılıkaya'nın arası 2 kilometre, Eskişehir'e de 80 kilometre. Turizm açısından canlandırılmasını isteriz. Yolu yapılırsa, reklamı yapılırsa çok güzel olur. Gelen turistler de memnun olurlar" diye konuştu.

"Yol imkanı olmadığından gelmek, görmek isteyen gelemiyor, göremiyor"

Yapıldak Mahallesi sakinlerinden Ramazan Karacan ise, "Buranın hatırası belki de bin yıllık. Rüzgar aşındırmasıyla doğadan oluşmuş. Biz de buralar tanıtılsın istiyoruz. Gelen turistler görsün, gösterilsin. Bizim burada da bir canlanma olsun. Hep isteğimiz bu ama yol imkanı olmadığından buraya gelmek, görmek isteyen gelemiyor, göremiyor. Bir de ormanın içerisinde yol da yok. Kapadokya ile burası aynı oluşum. Burası daha genç olduğu için daha iyi olur. Burası bizim Eskişehirimiz. Yazılıkaya'ya yakın turistik bir alan. Buraya 2-3 kilometre. Burası da olursa çok iyi olur" diye konuştu.