Çölleşmeyle mücadele için 2 bin fidan dağıtıldı

17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri devam ediyor. Orman Fidanlık Müdürlüğü’nce yetiştirilen 2 bin adet ceviz ve ıhlamur fidanı vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran, Orman İşletme Müdürü Akın Akman katıldı ve fidanlar kısa sürede tükendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, “Bu seneki temamızı “Toprağa Yatırım, Geleceğe Yatırım” olarak belirledik. Bilindiği gibi; çölleşme toprağın verimliliğini düşürüyor, bitki örtüsünün bozulmasına yol açıyor. Bu da kıtlığa, göçlere neden oluyor. Biz de yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile erozyonun ve çölleşmenin önüne geçmeye çalışıyoruz. 1970’li yıllarda ülkemizde yılda 500 milyon ton toprak erozyonla taşınırken, şimdi bu rakam 154 milyon tona geriledi. Bu bilgiyi de sevindirici bir haber olarak paylaşmak isterim” dedi.