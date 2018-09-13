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Çukura düşen düve ve sahibi kurtarıldı

Eskişehir’de çamur dolu foseptik çukuruna düşen düve ve sahibi kurtarıldı.

Eskişehir'de çamur dolu foseptik çukuruna düşen düve ve sahibi kurtarıldı.


Olay, Sarıcakaya ilçesi Bilal Habeşi Mahallesi'nde yaşandı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaran Ayfer Er, sürüsünden bir düvenin eski foseptik çukuruna düştüğünü gördü. Kendi imkanları ile hayvanı çukurdan çıkarmaya çalışan Er, başarılı olamayınca gövdesine kadar çamura battı. Olayın haber verilmesi üzerine Sarıcakaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ayfer Er'i battığı çamurdan çeken ekipler, halat yardımıyla bağladıkları düveyi de çukurdan çıkarttı.

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