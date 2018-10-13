İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Çukurcu' gaspçılara polis baskını

Eskişehir’de 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasp ettikleri öne sürülen 3 çocuk ile cep telefonlarını satın alan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasp ettikleri öne sürülen 3 çocuk ile cep telefonlarını satın alan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasında ise, birçok kişi tarafından beğenilerek izlenen Çukur dizisinde bulunan işaretlerin dövmesi ve tişörtü olması etkili oldu.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan bıçaklı gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma ve mağdurların verdiği ifadeler sonucunda, şüphelilerin vücutlarında ünlü Çukur dizisinden işaretlerin dövmelerini yaptırdıklarını tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliler S.B. (15), B.S. (17) ve Ö.A. (14) ile gasp edilen cep telefonlarını satın alan H.U.'yu ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.