‘Çukurcu' gaspçılara polis baskını

Eskişehir'de 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasp ettikleri öne sürülen 3 çocuk ile cep telefonlarını satın alan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasında ise, birçok kişi tarafından beğenilerek izlenen Çukur dizisinde bulunan işaretlerin dövmesi ve tişörtü olması etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan bıçaklı gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma ve mağdurların verdiği ifadeler sonucunda, şüphelilerin vücutlarında ünlü Çukur dizisinden işaretlerin dövmelerini yaptırdıklarını tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliler S.B. (15), B.S. (17) ve Ö.A. (14) ile gasp edilen cep telefonlarını satın alan H.U.'yu ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.