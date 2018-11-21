Çukurhisar Diş Sağlığı Kliniği tamamlanıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Çukurhisar Mahallesi'nde hizmete sunacağı Çukurhisar Diş Sağlığı Kliniği'nin yapımında sona gelindi. Başkan Ataç klinikte sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın talimatı ile yapımına başlanan Çukurhisar Diş Sağlığı Kliniği'nde sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Mahallede bulunan eski belediye binası içerisinde hizmet verecek olan klinik için hazırlıklar son aşamaya ulaşırken, Başkan Ataç da kliniği gezerek tamamlanma noktasına gelen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Son hazırlıkları yerinde gören Başkan Ataç, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları son derece önemsediğini belirterek, “Diş hekimi bir belediye başkanı olarak tüm çalışmalara hekim gözüyle bakıyorum. Kırsal mahallelerimize sağladığımız hizmetlerin kaliteli olması çok önemli. Çukurhisar Diş Sağlığı Kliniği de burada yaşayan vatandaşlarımıza büyük katkılar sağlayacak. Sosyal, kültürel ve rutin belediyecilik hizmetleri ile birlikte sağlık hizmetlerimizi, en az kent merkezimizde olduğu kadar kırsal mahallelerimize de ulaştırmak için çalışıyoruz. Ağız ve diş sağlığı konusunda mesleğimin getirmiş olduğu bir hassasiyet söz konusu. Bu da sağlık hizmetleri alanında örnek bir belediye olmamız adına yaptığımız işlere olumlu yansıyor. Önümüzdeki ay hizmete açacağımız kliniğimizden, Çukurhisarlı hemşehrilerimiz, çocuklar ve yetişkinler olmak üzere faydalanabilecekler. 4 yaşından itibaren tüm vatandaşlarımız burada kaliteli bir biçimde muayene ve tedavi olabilecekler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.