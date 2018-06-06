Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Eskişehir’de iftara katıldı

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Eskişehir’de Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen mitinginin ardından Odunpazarı Belediyesinin düzenlediği Erenköy Mahallesinde gerçekleşen mahalle iftarına katıldı. Burada gerçekleşen çeşitli hediyeler takdimi sırasında konuşan İnce, "Zaten iftar sofralarında pek konuşmuyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Afiyet olsun diyorum. İftar sofralarını, iftira sofralarına dönüştürmemek lazım. Zaten siyasetimizi mitinglerde yapıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kentten ayrıldı.