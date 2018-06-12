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12 Haziran 2018 17:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Vuçiç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TANAP’ın açılışı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Sırbistan Devlet Başkanı Aleksander Vuçiç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Vuçiç ile görüştü

12 Haziran 2018 17:45




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