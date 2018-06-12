Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (1)

Ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz. Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz. Ama bizim asıl gündemimiz yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerdir" dedi.

Bir dizi ziyaretler ve açılışa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter Eskişehir Atatürk Stadyumuna iniş yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Valilik Meydanı’nda kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, "Eskişehir demokrasinin kıymetini bilir. Kalkınmanın, refahın, büyümenin kıymetini de çok iyi bilir. Aynı zamanda Eskişehir, huzurun geleceğe güvenle bakmanın kıymetini de çok iyi bilir. Tabii Eskişehir son 16 yılda bunu kimin sağladığını, gelecekte de kimin sağlayabileceğini çok iyi bilir. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece eser kazandırmıştır. Sadece hizmet vermiştir. Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de, refahının da teminatı AK Partidir. Bu ülkede 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir. Milletimize karşı ne kadar hizmet aşkı ile doluysak teröristlere karşı da o derece tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. İstiklal Harbimizin 5 büyük savaşından 3’ünün geçtiği Eskişehir bu konuda bizi en iyi anlayacak yerdir. Bu şehir demokrasiden de kalkınmadan da geri adım atılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum. Eskişehir bu seçimlerde tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Güçlü meclis için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Partiyi destekliyor muyuz? Güçlü hükümet için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Partiyi destekliyor muyuz? Cumhur İttifakını destekliyor muyuz? Eskişehir, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe. Bizim diğer adaylardan, diğer partilerden farkımız ne biliyor muyuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımdır. Biz kazandırdıklarımızı, devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Böylece hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Türkiye’yi nasıl daha fazla büyüteceğimiz, geliştireceğimizi, hedeflerimize ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimi ile ifade edeyim. Ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz. Biz de arada bir latife olsun diye onlara takılmıyor değiliz. Ama bizim asıl gündemimiz yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerdir" dedi.

Öte yandan saatler öncesinden Valilik Meydanına gelerek Erdoğan’ı beklemeye başlayan coşkulu kalabalığın üzerine, serinletmek amacı ile özel görevliler tarafından Ramazan dolayısıyla gül suyu sıkıldı.