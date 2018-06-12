Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2)

Eskişehir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Vilayet Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, son 16 yılda Eskişehir’e 21 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Erdoğan, "Halep oradaysa arşın burada. Eğitimde, 2 bin 734 adet yeni derslik inşa ettik. 3 bin 495 yatak kapasiteli yüksek öğretim yurt binaları kazandırdık. Birkaç yıla kadar 4 bin 500 kişilik 4 adet yurt binası daha kazandırıyoruz. Eskişehir’e 3’üncü devlet üniversitesini de kazandırıyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk ve faaliyete geçirdik. Böyle bir şehre 33 bin kapasiteli stadyum yakışır dedik, nasıl memnun musunuz? Yaparsa AK Parti yapar. Halep orada arşın burada. Eski stadın yerine ne yapıyoruz? Millet Bahçesi. İşte biz buyuz. Nasıl? Eski stat ne hale dönüşüyor? 60 dönüm araziyi inşallah Eskişehir’de Millet Bahçesine dönüştürüyoruz. Şimdi ben oraya indim helikopter ile rezalet. Ama önce ne yaptık? O 33 bin kişilik stadyumu yaptık, ardından da bunu yapacağız. Biz aldatan olmadık biz icraatçıyız" dedi.

“Eskişehir seninle gurur duyuyor” sloganları atan coşkulu kalabalığa cevap veren Erdoğan, “Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerden tek isteğim var. Belediyelerde hepsini topladınız. Büyükşehir olmadı. İnanıyorum inşallah Mart’ta Büyükşehir’i de alacağız. İnanıyorum. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir’de belli. Ama bizim ne yaptığımız da belli. Biz buyuz. Eskişehir’e hızlı treni getirdik mi? Hızlı tren ile birlikte tüm bölünmüş yolları yaptık mı? Sağlıkta 5’i hastane olmak üzere toplam 21 adet inşa ettik. Eskişehir Şehir Hastanemiz 1081 yataklı dev bir eser. İçinde 4 hastane birimi, 36 ameliyathanesi, 152 adet yoğun bakım yatağı, 264 adet polikliniği, 24 yataklı diyaliz merkezi bulunan şehir hastanemizi bu yılsonuna kadar hizmete alıyoruz. Şehir hastanemize ulaşımı kolaylaştırmak için burası ile 71 Evler arasında kavşaklar ve bağlantı yolları yaptık. Bunun yanında 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımına da şu anda devam ediyoruz. Bu 2 hastanemizin toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1,2 katrilyon lira. Helal olsun Eskişehir’e. Eskişehir’e yapacağımız ihale, proje aşamasında olan toplam 11 sağlık tesisimiz var. Sağlık önemli" dedi.