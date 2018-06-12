Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’kıraathane’ ziyareti

Valilik Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Seyitgazi ilçesinde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılışını gerçekleştirdi. Tekrar kent merkezine dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde iftar programına katıldı. Ardından kentten ayrılmak üzere yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan ve partisinin Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın seçim bürosuna uğradı. Burada kısa bir süre sohbet eden Erdoğan, partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “Sizlerle gecenin bu saatinde burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten Ankara’ya hareket etmeden önce sizlerin yoldaki bu izdihamını görünce sizleri selamlamadan geçemezdim. Fakat benim sizden bir ricam var. Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz ve bu farklı dönemde de Türkiye bir sınıf atlayacak. Sınıf atlarken sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi şurada 11 günümüz kaldı ve bu 11 gün içerisinde sizlerden büyük gayret istiyorum. Gerek hanımlar gerek eşler hep beraber bu 11 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu 11günü iyi değerlendirdiğimiz takdirde, inşallah 16 yıldır ülkemizde eserleriyle kabul gören partimizi inşallah 24 Haziran’dan sonra yine bu kabulünü devam ettiğini göreceğiz. Niye diğerlerinin bir şeyi yok. Zaten bu güne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bunlarla açık ara fark atmadık mı? Eskişehir ki biz 1 Kasım seçimlerinde bile en yakın partiye 30 bin fark attık. Ama istiyorum ki bu seçimde 30 bin yeterli değil. Daha fazla fark atalım ve milletvekili sayımızı da daha da arttıralım. Yalnız bu neyin işaret fişeği olacak biliyor musunuz, bu Mart 2019 yerel seçiminin işareti olacak” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesini eleştiren ve Mart seçimlerinde AK Parti’nin galip geleceğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, “Artık Eskişehir yerelde bu Büyükşehir Belediyesini kaldıramaz. Çekemez. Çünkü Eskişehir’i tanıyorum. Verdiği bir şey yok. Sadece malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu. Ama 1 Kasım bu işin inşallah dönüşüm olur. Şuanda zaten yerelde belediye meclisinde biliyorsunuz ağırlık bizde. Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyefendide ama şimdi Mart 2019’da artık Büyükşehiri de alacağız ve bu da hallolduğu zaman Eskişehir çok daha farklı bir sürece farklı bir alt yapı, üst yapı, kültür, medeniyet, sanat bütün bunlara doğru yürüyecek. Bunun için de diyorum ki gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler gece gündüz demeden yoğun çalışalım. Çalışalım ki neticesini de başarılı bir şekilde alalım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, burada vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı bölgede bulunan tarihi Tiryakizade Kıraathanesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada da vatandaşlarla konuşan Erdoğan, daha sonra kentten ayrılmak üzere Eskişehir Atatürk Stadyumuna hareket etti.