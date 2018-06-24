Yöresel ’Zili’ kilimine "Elif" ve "Vav" harflerinin yanı sıra "Allah’ a karşı vav gibi eğri, zalime karşı elif gibi dik olmayı senden öğrendik reis" diye de not yazan Arzu Yılmaztürk, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için yaptığı hizmetler, kendinden yaptığı fedakarlıklardan dolayı kendisine minnettarız. Ülkemizin geçirdiği zor günlerde zalimler karşısında dimdik duran reisimiz için küçük bir hediye vermek istedim. Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanımızın da izniyle, dokumuş olduğum ismininde yazılı olduğu yöresel Zili kilimi kendi ellerimle hediye etmek istiyorum. Geçirdiği meşekkatli günlerde kendisine birazda olsa moral verebilirsem ne mutlu bana. Sizin de aracılığınızla kendisine kilimi kendim teslim etmek istiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızın yâr ve yardımcısı olsun" dedi.