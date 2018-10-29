Cumhuriyet Bayramı Hakan Aysev ile kutlandı

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir konserle kutladı.

Eskişehir'in sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi, Cumhuriyet'in 95'inci yılını Hakan Aysev konseri ile kutladı. Aysev, Espark'ta AVM'de gerçekleşen konserde ünlü tenor şarkılarını Cumhuriyet Bayramı'na özel söyledi.

Barış Manço, Tanju Okan, Neşet Ertaş gibi önemli birçok sanatçının şarkılarını seslendiren Aysev, “Çok güzel bir gün. Biliyorsunuz ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dedi Mustafa Kemal Atatürk, o yüzden 28'i, 29'a hazırlayan bir gün olduğu için çok daha heyecanlı bir gün gibi geliyor. Bence bizim en önemli bayramımız. Hep beraber kutlayacağız bugün” şeklinde konuştu. Ücretsiz olarak yapılan konserde tüm vatandaşlar müzik dolu dakikalar yaşarken ellerinde Türk bayraklarıyla şarkı ve türkülere eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sahnede kalan ünlü müzisyen, hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Son olarak Onuncu Yıl Marşı'nı ziyaretçilerle birlikte seslendiren Aysev, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra sahneye veda etti.