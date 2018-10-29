Cumhuriyet için bin 670 metre tırmandılar

Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBİKE) Dağ Bisikleti Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkmen Dağı'nın bin 670 metre yüksekliğinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Cumhuriyetin 95'inci yılı sebebiyle ESBİKE tarafından Türkmen Dağı'na dağ bisikletleriyle bir tırmanış etkinliği düzenlendi. ESBİKE sporcuları karlı ve zorlu tırmanışı dağ bisikletleriyle soğuk havaya ve olumsuz koşullara rağmen tamamladı. Türkmen Dağı eteklerine tırmanan takım üyeleri zirvede Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu da yaşadı. Kütahya sınırlarından tekrar Eskişehir sınırlarına bisiklet süren sporcular toplamda 100 kilometrelik bir cumhuriyet yolculuğu gerçekleştirdi. Ayrıca tırmanış esnasında hatıra fotoğrafları çekinmeyi ihmal etmeyen takım üyeleri kartpostallık fotoğraflar da oluşturdu. Sporcular dönüş yolunda ise Kurtuluş Savaşı'nda ve Yemen Cephesi'nde can veren şehitleri dağlık bir alanda yer alan Belce Şehitliği'nde anmayı unutmadı.