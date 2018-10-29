Cumhuriyet'in 95'inci yılı coşkuyla kutlandı

Eskişehir'de yüzlerce vatandaş, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'inci yılını coşkuyla kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Atatürk Bulvarında gerçekleşen tören öncesinde alan Türk bayrakları ile süslendi. İş yerleri, evlerin cam ve balkonlarına Türk bayraklarını asan vatandaşlar, bayramı coşkuyla kutladı. Tören alanına gelen her yaş grubundan vatandaş da ellerindeki bayraklarla gösterileri ilgiyle izledi. Resmi tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı alandakilere iletildi.

"95'inci yılın haklı gururunu yaşıyoruz"

Burada bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, tarihin her döneminde var olan Türk milletinin ebediyete kadar var olacağını söyledi. Çakacak, “Tarihin her döneminde var olmuş milletimizin, ebediyete kadar var olacağının bir kez daha tescil edildiği Cumhuriyetin ilânının 95'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, sadece bizim bağımsızlık arzu ve irademizi temsil etmez. İstiklal mücadelemiz ve Cumhuriyet, emperyalist devletlerin zalim pençelerine düşen bütün mazlum milletlerin istiklâl meşalesidir aynı zamanda. Bağımsız bir millet olarak, bağımsız bir vatanda yaşamak uğruna, binlerce şehidimiz kara toprağa düşerken, bütün mazlum milletlerin haysiyetini de savunmuştur, onlara örnek olmuştur" şeklinde konuştu.

"Türkiye, hala çaresizlerin çaresi olan bir merhamet ülkesidir"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti, ‘Benim en büyük eserim' diyerek tarif etmiş, barışçıl, çağdaş bir ülke için sağlam temeller atmıştır" ifadelerini kullanan Vali Çakacak, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İşte o sağlam temeller üzerinde 95 yıldır var olan ülkemiz bölgemizdeki ve dünyadaki sayısız bunalımlara rağmen geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesinde bir istikrar adası olma özelliğini devam ettirmektedir. Türkiye, hâlâ kimsesizlerin kimsesidir. Türkiye, hâlâ çaresizlerin çaresi olan bir merhamet ülkesidir. Ne mutlu ki, Kurtuluş Savaşı'nda hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen asil Türk milleti 95 yıl sonra bugün de aynı ruh hâlindedir. Tüm bölücü ve yıkıcı faaliyetlere, tüm ihanet girişimlerine rağmen Türkiye bugün dünyanın önde gelen devletleri arasında yerini almıştır. Kalkınan ve gelişen bir ülke olarak ekonomisi sürekli büyümektedir. Çok iyi eğitimi olan yetişmiş insan kaynağına sahiptir. Dünyaya açık küresel bir ülkedir. Türk şirketleri, iş adamları, yatırımcıları, öğrencilerinin yerküre üstünde ayak basmadığı tek bir kara parçası yoktur. Güçlü ve düşmana korku salan modern bir orduya sahiptir. Emniyet kuvvetleri, halkını güvende tutacak her türlü kapasite ile donatılmıştır. Bilgi ve teknoloji üretmekte ve dünyaya satmaktadır. Bölgemizdeki gelişmeler ve terör olayları, bizi cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023 için belirlenmiş hedeflere ulaşmaktan asla alıkoyamayacaktır. Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıktığını; bir ve beraber olarak, ortak bir gelecek üzerinde yürümekte kararlı olduğunu Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz'da ve sonrasında açıkça göstermiştir."

Vali Çakacak'ın konuşmasının ardından şiirler okunurken çeşitli halk oyunları gösterileri düzenlendi. Tören askeri bando geçişi ve geçit töreni ile sona erdi.

Törene Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü'nün yanı sıra siyasi, askeri temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.